據香港文匯網報導，今天（9月3日）2022中國保險業高質量發展論壇在服貿會首鋼園展區舉辦。北京市委常委、副市長靳偉在論壇上致辭時表示，過去五年，北京地區的保費收入年均增速6.6％，2021年實現了保險保費收入2527億元（人民幣，下同），保險密度人均1.15萬元，繼續保持全國第一。保險的深度6.3％，居全國第二。他表示，北京支持外資的保險機構來京展業，深耕中國的本土市場，不斷地擴大業務和投資，分享國際領先的風險管理理念，打造面向全球的保險發展新高地。

靳偉指出，當前，世界百年未有之大變局加速演進，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，全球範圍的不穩定、不確定的因素增多，自然災害、極端天氣和公共衞生事件成為重要的全球性的議題。保險作為金融的重要組成部分是現代經濟的重要產業和風險管理的基本手段，是社會文明水平、經濟發展程度、社會治理能力的重要標誌，對於統籌、發展和安全，處理好穩增長和防風險的關係，增強經濟的韌性活力，具有十分重要的作用。

靳偉稱，「我們將在中國銀保監會的指導下，在中國保險行業協會的支持下，積極推動在京的保險、再保險、保險資管、保險專業服務等各類機構改革創新、穩健發展。支持外資的保險機構來京展業，深耕中國的本土市場，不斷地擴大業務和投資，分享國際領先的風險管理理念，打造面向全球的保險發展新高地。」