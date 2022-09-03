高雄市楠梓區一處社區大樓近日傳出屍臭味，社區保全於9月1日報案，並通知警方到場處理。死者45歲周男的母親今（3）日與警方入屋內查看，發現周男已經死亡多日，現場沒有打鬥痕跡，警方初步排除他殺。

加昌路一棟大樓近日傳出屍臭味，警方到場調查，現場沒有被破壞的痕跡。周姓男子獨居在這棟大樓的9樓自宅，警方發現死者陳屍於廚房前的走道上。鑑識人員已經到場採證。現場沒有發現遺書。

至於周男的死因，仍待檢警進一步調查。