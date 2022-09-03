挑戰組需背魚雷浮標多達1455人參加，場面十分壯觀。（南投縣政府提供）

挑戰組需背魚雷浮標多達1455人參加，場面十分壯觀。（南投縣政府提供）

卓承齊（左）又奪冠，在日月潭公開水域游泳錦標賽保持不敗，右為今年獲第4的卓沛齊。（南投縣政府提供）

菁英組選手速度快，在伊達邵終點前直追先5分鐘出發的立槳選手。（南投縣政府提供）

今天的賽事由國內方興未艾的SUP立式槳板運動共46位選手率先出發。（南投縣政府提供）

2022日月潭國際萬人泳渡嘉年華盛會，3日率先由第8屆日月潭公開水域游泳錦標賽及第3屆日月潭SUP立式槳板賽「暖身」登場，共1613名選手秩序井然依序分三梯次下水出發競速。主辦單位指出，菁英競賽男子組再度由卓承齊以29分29秒奪冠，並在這場賽事保持不敗戰績；女子組由鄧羽彣以31分02秒封后。

南投縣副縣長陳正昇指出，今天率先舉行的日月潭公開水域游泳標賽，不僅是選拔國手正式賽會，更是全套防疫措施與工作人員的暖身與檢驗機會；所有選手及遊客都充分主動配合戴口罩保持社交安全距離，讓縣府對明天萬人泳渡日月潭的有效防疫及順利圓滿完成更具信心。

今天的賽事由國內方興未艾的SUP立式槳板運動共46位選手率先出發，挑戰全程3公里的日月潭公開水域立槳競速大賽。隨後日月潭公開水域泳渡菁英組19名好手及競賽分齡組93名選手，不背浮標以自由式挑戰朝霧到伊達邵碼頭橫渡日月潭面的3000公尺長泳，需背魚雷浮標的挑戰組更有多達1455人參加。

主辦單位表示，攸關中華泳協選拔國手參加國際馬拉松游泳賽資格的公開水域菁英競賽組前三名如下，男子組卓承齊、曾楷文、廖梓丞，上一屆第2名也是卓承齊之弟的卓沛齊則獲第4名；女子組前三名為鄧羽彣、詹庭瑜、王怡臻。