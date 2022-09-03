台北市長選戰，許多民調都顯示國民黨參選人蔣萬安領先。有網友直言，現在感覺戰況很明朗，民進黨參選人陳時中不得民心，無黨籍台北市長參選人黃珊珊身為第三黨的勢力還不夠，「台北很明顯了吧，蔣萬安要怎麼輸？」對此，有網友直言大概就是這樣子，「進入垃圾時間」。

台北市長選舉熱戰，據國民黨內8月16日完成的民調顯示，國民黨台北市長參選人蔣萬安獲33％支持第一，民進黨台北市長參選人陳時中獲25％支持、無黨籍台北市長參選人黃珊珊則獲19％支持。對此，黨務人士表示，這次台北市長選戰，蔣萬安自始鎖定的對手都是陳時中，這場台北市長選戰定位「就是蔣萬安與陳時中的對決」，因此檢視陳防疫表現就是決戰點。

不過有網友在PTT上發文指出，現在感覺戰況很明朗了，陳時中不得民心，黃珊珊身為第三黨的勢力還是不夠，最多搶第2名。國民黨這次派出蔣萬安，國民黨的超級明星，光是婦女票就已經通殺了，得票率要大幅超越40%應該是輕輕鬆鬆。

許多網友則紛紛回應表示「也大概就是這樣子，進入垃圾時間」、「蔣萬安或許口才沒那麼好，但至少算是循規蹈矩的正常人」、「看結構看白綠關係，這次怎麼看都是蔣萬安」、「看年底開票結果就知道了，不用急」。