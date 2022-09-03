Yu never know what'll happen when Yu put the ball in play pic.twitter.com/jAkQciOyMZ — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 3, 2022

光芒3日取得重要一勝，他們在與美東龍頭洋基的系列賽摘得首勝，派出5位投手接力讓洋基1分未得。特別是在第8局下張育成關鍵安打建功，幫助光芒打出大局，打得洋基放棄比賽讓野手上來投。終場光芒9比0大獲全勝，雖然落後了洋基大半個球季，現在兩隊之間僅僅剩餘5場勝差了。

此戰開場即陷入投手戰，第4局洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）居然連續出現兩次失誤，一次滾地球沒接好，另一次是傳一壘暴傳，派羅塔（David Peralta）安打敲回第1分。7局下貝登寇特（Christian Bethancourt）轟出兩分炮，光芒取得3分領先。

8局下光芒兩出局攻占二三壘，輪到張育成打擊，他此戰未獲先發、剛剛才被換上來守備二壘。張育成打折了球棒成為內野彈跳，正好落到投手懷瑟（Greg Weissert）身後，懷瑟撿球傳一壘已經慢了，而且又發生暴傳，張育成溜上二壘，光芒一口氣跑回2分！這球在紀錄上是1分打點的一壘安打。

洋基緊急換上的左投邦達（Anthony Banda）卻像是一個送分機器，投出4次保送，被光芒再打4分。洋基換上游擊手岡扎勒斯（Marwin Gonzalez）登板，他終於用超慢速曲球拿到第三位出局者。光芒單局灌進6分。洋基先發投手赫曼（Domingo German）6.2局失3分吞下敗投。張育成是贏球功臣之一，是他那一記刁鑽的內野安打才真正讓洋基放棄追分。