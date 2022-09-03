「小門地質探索館」自110年1月29日重新整修開幕迄今，已吸引逾23萬人次參觀，設計團隊以石頭為靈感，賦予深厚的力量與靈魂。（張茂雄攝）

蕭青陽導入亮點式觀光資源，重現地球2億年侏羅紀動植物生態以及從海底到陸地的地質演進，伴隨生動擬真的動態恐龍模型。（張茂雄攝）

觀光局澎管處的「嗨鼠地景藝術」與小門地質館，3日傳出獲得由全球設計界具有高度國際聲望與影響力之IAA(International Award Association)國際獎項協會聯盟旗下所屬之MUSE Creative Award謬思創意設計大獎全球獲獎名單「景觀類雕塑組／ Landscape Design、室內設計類／ Interior Design」類別之金獎殊榮，將澎湖的地景藝術推升到國際的視野之中，這無異對觀光局澎管處全體同仁是一大鼓勵，也可藉此機會好好行銷澎湖的海洋藝術成果。

嗨鼠地景藝術園區位於白沙內海景觀道路三十人公廟附近，自啟用後吸引各地遊客前往拍照打卡，洪易是將海豚形象結合老鼠創作，表面以青花瓷風格設計，內容描繪出澎湖特色景點、動植物、古蹟、船釣甚至浮潛等活動，設置在自行車路線的休息據點旁，讓遊客能輕鬆欣賞這可愛又富有文化意涵的亮眼作品。

小門地質館則是邀請到國際頗具名望大師蕭青陽，以博物館新觀眾、新視野的概念及導向，兼具大眾化和教育、娛樂與啟發功能，並導入亮點式觀光資源。它重現地球2億年侏羅紀動植物生態以及從海底到陸地的地質演進，伴隨生動擬真的動態恐龍模型。

澎管處長許宗民表示，嗨鼠身上的花紋是文化與特色的縮影，不僅能展現給遊客欣賞，也能激發起當地民眾的共鳴心靈。它最大的特色在於其包含了許多華人喜愛的元素與寓意在其中，無論是外觀上的青花描色，或者是作品規格與圖騰內容，都與東方文化有著密切關連。

「小門地質探索館」自110年1月29日重新整修開幕迄今，已吸引逾23萬人次參觀，設計團隊以石頭為靈感賦予深厚的力量與靈魂，無論是個體的色澤、硬度、種類，或是在不同時期、不同地理區塊等，都能展現出獨特的風采。建議到訪的民眾能欣賞、體驗館內地質演化與科技完美的融合外，室外神奇的地形地貌與人文景致，更可以讓您感受到大地運行與自然融合的生命啓發。