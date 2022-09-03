世界羽聯（BWF）超級750等級日本公開賽今天進行各組4強賽，台灣「一哥」周天成連2天都贏的辛苦，在這場超過1小時的3局大戰中以15比21、21比19、21比12逆轉拍落中國大陸好手石宇奇，生涯首度挺進日本公開賽最終戰，明天將尋求本季第2冠。

周天成昨天經過80分鐘、3局大戰辛苦擊敗印度好手普蘭諾伊，繼世錦賽後連2站打進4強。昨天賽後他接受日媒採訪，談到今天將碰上石宇奇，小天認為石宇奇許久沒有參加巡迴賽，今年復出後在日本公開賽前只打了1站，因此他的體力狀態更好，就看自己還剩多少體能。

過去兩人交手，周天成以2勝5敗暫居下風，但上次交手已是3年前。開局周天成先拿下1分後被石宇奇連拿6分陷入落後，只能一路在後苦追，雖然一度追到2分差，但仍無法扳平戰局甚至超前，最終回球過長先讓出首局。

落後1局的周天成次局重整旗鼓，開局又陷入落後，但他先打出一波5比2攻勢逆轉，雖然後半段兩度遭對手追平，但小天很快回穩，率先取得20比16「聽牌」優勢，最終以21比19驚險扳回一城。

決勝局周天成火力全開，趁著對手體力下滑之際頻頻進攻，先以一波6比1攻勢取得領先，之後就一路壓著石宇奇打，最後更以一波9比2攻勢拿下勝利，耗時82分鐘逆轉挺進冠軍戰。小天改寫自己在日本羽賽的最佳成績，本季第3度挺進最終戰，尋求繼台北公開賽後本季第2冠。