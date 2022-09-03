據中國外交部網站消息，2022年9月2日，大陸國務委員兼外長王毅會見即將離任的俄羅斯駐華大使傑尼索夫。兩人手挽著手合影，而非疫情期間的碰拳，顯得中俄關係親密無間。

王毅高度評價傑尼索夫在華期間出色表現。王毅表示，你是中國人民的好朋友、老朋友，也是真朋友，出使中國近十年來，為促進中俄各領域合作、增進兩國人民友誼和互信做了大量卓有成效工作，為捍衛雙方正當合法權益、維護國際公平正義作出重要貢獻。在習近平主席和普京總統戰略引領下，中俄全面戰略協作不斷向前邁進，兩國關係的民意和社會基礎得到進一步加強，這當中也凝聚著大使先生的心血。中方對此表示高度贊賞。期待你為中俄關係發展繼續作出新的貢獻。

王毅說，在國際關係深刻調整演變背景下，中俄雙方更加感受到兩國睦鄰友好、互利共贏的重要成果，更加體悟到雙方不結盟、不對抗、不針對第三方的寶貴經驗，更加認識到中俄作為兩個大國肩並肩加強合作、背靠背相互支持的重大意義。中俄關係經歷國際風雲考驗，始終保持生機活力，我們對中俄關係的未來充滿信心。相信在兩國元首的共同引領下，中俄關係一定會繼續高水平發展，為維護兩國各自核心利益提供堅強保障，為兩國實現各自發展和振興作出新的貢獻。

傑尼索夫預祝中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開。他表示，前後在華工作近20年，目睹了中國各方面取得的巨大成就，相信未來中國將會取得新的更大成就。過去10年來，俄中關係碩果累累，在兩國元首親自引領下，俄中關係進入新時代。俄方將與中方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，開展背靠背戰略協作，在國際上加強戰略協調，將兩國關係推向更高水平。