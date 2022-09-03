九合一選舉年底登場，台北市長選戰激烈，民進黨台北市長參選人陳時中今提出要在公廁廣設「免治馬桶」，更找來台北市長柯文哲日前喊告的網紅四叉貓拍搞笑影片，柯文哲今受訪表示，台北市民的平均素質是台灣最高的，應該逼迫候選人做政見的辯論，每天拍影片，讓選舉變成表演事業。並強調，有實際執政經驗的人就知道這個政策行不行。

柯文哲今上午視察建國抽水站，會後受訪被問及陳時中的公廁廣設免治馬桶政策，柯表示，執政有時候要經驗，並舉例之前台北市的社會住宅曾討論過設免治馬桶，也有實際演示，後來發現損壞率太高，因為家用的人員可以訓練，但公廁很難確保每個人都會操作，維護成本太高，所以後來社會住宅就不用了。

柯表示，很多東西不一定不對，但免治馬桶維護太困難，或許經過10年、20年，國民水準提高，大家都習慣使用免治馬桶，要改也可以，且台北市的公廁沒有衛生紙的機會太低了，現階段維護能力還不錯。

柯另強調，「我也不好意思批評他，但有實際執政經驗的人就知道這個行不行」，是成本效益問題，例如育兒津貼增加、坐月子補貼，這些都可以，但給年輕人多兩萬塊，他也不會生小孩；多給幾萬塊也不會去結婚，撒幣只是有政治上的宣傳效果。

柯文哲呼籲，大家不要提撒幣政策，當然都可行，但會擠壓到其他項目，這就是每個縣市到最後財政紀律會垮掉的原因，不敢刪預算只好舉債，這種風氣養成，財政紀律就難控制。

而談起陳時中找四叉貓合體拍搞笑影片吸眼球，柯文哲表示，選舉變成表演事業，政治的核心應該是執行力，講一大堆執行力很差，柯文哲抱怨，國家的每一條計畫，時間一到，預算執行率都很差。

而拍影片就是要炫，要點閱率，柯表示相信台北市民的平均素質是台灣最高的，應該逼迫候選人去做政見的辯論。