林耕仁表示，他希望市政願景能借鏡新北、台北等直轄市的成功經驗，證實上個月，向台北市長參選人蔣萬安借將。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

今天是九三軍人節，國民黨新竹市長參選人林耕仁特別到新竹市軍人忠靈祠追思國軍先烈，林耕仁表示，他希望市政願景能借鏡新北、台北等直轄市的成功經驗，因此在上個月，向台北市長參選人蔣萬安借將，邀請年輕幕僚徐維遠進團隊，並加入發言人群運作。

林耕仁今天上午與市議員段孝芳、鍾淑英、顏政德、黃文政、後備指揮部東區主任陳清智一同到新竹市軍人忠靈祠，出席「新竹市各界111年祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會」，向國軍英勇忠魂以及先烈先賢，致上最崇高敬意與哀思，也向軍眷後代表達關懷，場面莊重肅穆。

林耕仁表示，國軍先烈先賢戍衛疆土、保家衛國，用生命守護中華民國、捍衛台灣安全，無懼生死、不分晝夜、拋頭顱灑熱血，才有市民安居樂業的生活環境。在軍人節的今天，緬懷國軍將士的愛國情懷，更要向正在第一線所有克盡職守的軍人兄弟表達感謝，因為有他們，中華民國才能持續屹立不搖。

林耕仁隨後也與段孝芳、議員參選人徐美惠出席柴橋里「中秋月節敦親睦鄰活動」，共同向里民道賀中秋佳節闔家平安，也提醒民眾颱風軒嵐諾來勢洶洶，要注意自身安全、做好防颱準備。

外界關心林耕仁是否有向侯友宜、蔣萬安借將，他表示，他的競選團隊是有「市政經驗」的團隊，也希望市政願景能借鏡新北、台北等直轄市的成功經驗。因此上個月，向蔣萬安借將，邀請年輕幕僚徐維遠進團隊，並加入發言人群運作。

林耕仁說，徐維遠是台大政治所碩士，曾經在總統府、立法院服務，也擔任過記者；2018年協助侯友宜競選市長，之後進入新北市政府，任職於新聞局、環保局、農業局，歷練相當完整，今年初則是加入蔣萬安辦公室協助媒體事務和政策規畫。

此外，最近疫情升溫，尤其中秋連假即將到來，林耕仁也特別提到，昨天疫情指揮中心公布有3萬3000多個本土病例，也是連續幾天確診數破3萬。現在病例數明顯上升，尤其新竹、苗栗等感染速度高過雙北、桃園，指揮中心已示警正式進入下一波流行。

林耕仁提醒，尤其各級已學校開學，馬上又要中秋連假，民眾南來北往，染疫風險也會增高，提醒市民個人防疫務必做到位，包含勤洗手、戴口罩，尤其脆弱族群、50歲以上民眾，應接受第4劑疫苗施打，才能形成保護力，希望國人同胞對於本土疫情提高警覺，不能掉以輕心。