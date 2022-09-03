烏克蘭國家安全與國防事務委員會（2月25日已廢止）前副秘書長、前烏克蘭特種部隊副司令克里沃諾斯（Sergey Krivonos）將軍表示，烏俄戰爭中遭受的損失估計為數十萬人。並認為人民「很快就會開始質問當局為了什麼而做出如此巨大的犧牲。」

前副秘書長、前烏克蘭特種部隊副司令克里沃諾斯（Sergey Krivonos）參與視訊訪談影片。（YouTube）

據俄國塔斯社3日報導，克里沃諾斯將軍本週五於YouTube烏克蘭頻道Ukrainian Media Network接受訪談時表示：「我們有權對當局說：你為什麼沒有做任何事情？ 為什麼數十萬人死了？ 他們為什麼而死？你做了什麼來拯救他們的生命？所有認為這是不合時宜的猜測，都是試圖在在模糊記憶和抹去歷史。有什麼能抹去數十萬死者的血呢？又有誰將對此負責？」。

The part where he said that... pic.twitter.com/I9l8wZu5a4 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) September 2, 2022

烏克蘭人很快就會開使質問當局為什麼會做出如此巨大的犧牲。

7月15日，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏克蘭軍隊的損失在5月達到頂峰，當時每天損失多達100人死亡，300至400人受傷。但與此同時，烏克蘭國防部表示，其人力損失是戒嚴期間不得披露的國家機密。

8月初，烏克蘭總統辦公室首長波多亞克（Mikhail Podolyak）的一名顧問表示，烏克蘭每天損失30至50名士兵，而此前每天損失100至200人。據執政的「人民公僕黨」(Servant of the People party)國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）稱，烏克蘭軍隊每天損失200至500人。