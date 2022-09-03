軒嵐諾颱風進逼，蔬菜批發價格也因此上揚，如台北市整體蔬菜昨天批發價格達每公斤38.1元，今天也達37.5元、較上周成長10.7％，農委會農糧署副署長姚志旺表示，價格上揚主要是預期心理所致，但此次颱風並未影響到主要蔬菜生產區，呼籲消費者不用過於擔心。

軒嵐諾颱風已發布陸上颱風警報，且對局部帶來強風豪雨，農委會主委陳吉仲今天召開災害緊急應變小組工作會議，要求水土保持局、林務局等機關對於豪雨可能造成相關地區土石流與大規模崩塌及山區帶來災情採取必要性撤離措施外，也要求各產業單位務必加強調度，確保各項產品供應無虞，價格合理。

姚志旺說，昨天台北市場蔬菜批發價格每公斤達38.1元，今天則為37.5元，價格上揚主要是受到颱風影響，部分消費者及承銷人積極備貨，致使價格上揚，但此次颱風並未直接影響到主要蔬菜產區、預估損害不會太嚴重，蔬菜供應絕對充足，消費者不用擔心。

至於水果部分，姚志旺表示，目前當季水果主要為柚子，但多數已採收完畢，也呼籲消費者可以在家多食用柚子。

陳吉仲強調，針對軒嵐諾來襲，已完成各項災防整備工作，將持續依據既有機制辦理各項應變措施，並穩定各項農畜水產品的供應與價格，確保農民生計及民眾消費無虞。