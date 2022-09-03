蔡英文總統今出席「全國律師聯合會第75屆律師節慶祝大會」，感謝律師朋友掌握社會對司法議題的看法，提供政府許多寶貴建言，是推動司法改革的重要參與者。

總統說，國民法官制度將於明年元旦起正式上路，這不僅是司法透明化的重要里程碑，更能讓人民參與公眾議題，她期盼透過大家的法律專業，協助國民法官制度順暢進行，讓公平正義能更進一步的落實。

總統致詞時表示，9月9日就是律師節，今天很高興跟大家一起參加慶祝大會，並頒發「優秀公益律師」獎。首先，她要恭喜所有的得獎人，在執業過程中秉持著維護社會正義的初衷，發揮法律人的互助精神，為社會上有需要的人發聲，讓法律也可以很溫暖。

總統說，過去幾年來，為了實現公平正義、推動司法改革，政府努力擴大溝通討論。律師朋友是我們推動司法改革的重要參與者，大家身為「在野法曹」，更能在第一線傾聽人民心聲，掌握社會對司法議題的看法。現場有好幾位律師朋友都曾參與司法改革國是會議，提供政府許多寶貴的建言。

她說，未來，政府也會持續傾聽各領域的意見，多方溝通，讓司法判決成為社會制度運作的依據，獲得人民更多的信賴。

總統指出，明年1月1號起，國民法官制度將正式上路。這不僅是司法透明化的重要里程碑，更能讓人民參與公眾議題，讓更多人可以理解，進而認同判決。相信大家的法律專業一定能協助國民法官制度順暢進行，讓公平正義能更進一步的落實。

總統也再次感謝所有律師朋友的投入。她說，身為法律人，實現公平正義、促進社會與民主法治發展是我們的使命。在這不斷變化的社會中，需要律師朋友的持續支持。期許在陳彥希理事長的帶領之下，全國律師聯合會可以更加照顧律師執業權益，培養一代又一代的優秀律師。在改革的道路上共同前進，為臺灣的社會、臺灣的司法打造更美好的未來。

總統再次祝福所有律師朋友「律師節快樂」，在執業生涯中都能得到豐碩的成果。

隨後，總統也親自頒發「優秀公益律師獎」予得獎團體代表及個人。