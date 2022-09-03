今天是九三軍人節，民進黨新竹市長參選人沈慧虹特別參加新竹市秋祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，除向國軍英靈表達追思緬懷，她也強調，國軍弟兄總是站在第一線守護人民，感謝國軍弟兄不只是台灣的守護神，更是城市幸福的保衛者。

沈慧虹今天在市議員陳建名與議員參選人楊玲宜的陪同下，共同到軍人忠靈祠參加秋祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，向軍人與眷屬表達敬意，場面莊嚴肅穆。

沈慧虹表示，國軍不只是保家衛國，過去8年更是市府團隊最堅實的夥伴，每次遇到颱風等天災，國軍弟兄都第一線守護新竹人民，看到國軍，人民就安心。

她說，去年6月疫情期間，感謝國軍弟兄支援，市府團隊才能在18小時內迅速設立竹科專案篩檢站，順利完成5天篩檢5000名移工的任務，讓許多竹科企業安心繼續拚經濟。

沈慧虹談及，面對外來的軍事威脅，國軍弟兄總是為國人守在領空、山巔與海角，捍衛自由與民主，寸步不讓。且重要的空軍基地就在新竹市，她過去擔任副市長期間，市府和空軍二聯隊關係緊密，要感謝二聯隊過去支持協助推動各項市政工作，更感謝空軍弟兄守護台海安全。