中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所俄羅斯經濟室主徐坡嶺任3日在大陸《環球時報》撰文表示，G7以美國為首，針對俄羅斯石油出口限價的目的，一是限制和削弱俄羅斯的能源出口收入，二是抑制全球能源價格快速上漲。但該計畫即使達成一致，其成效也不會太大。為「戰略東轉」之後的俄羅斯，將更加倚重亞洲方向的市場，一定程度上有利於中國的能源供給和能源安全。

徐坡嶺分析，首先，在制裁背景下，要實現對俄油出口限價，必須得到其主要買家的配合。顯而易見的是，對俄石油出口限價，實際上是制裁俄羅斯聯盟的擴大和延續。但從各方政治經濟利益博弈的角度看，美國脅迫全世界達成其上述目的的可能性微乎其微。而即使在七國集團內部，作為石油生產國的美國和加拿大，與石油消費國英國、法國、德國和日本的利益也是不一致的。

其次，即使美國主導下成功構建了針對俄羅斯石油出口的限價聯盟，俄羅斯也一定會採取反制。由於當前俄羅斯石油的西方買家佔據多數，因此借助那些沒有參與對俄制裁的能源消費大國，如中國、印度、土耳其等，重構俄羅斯石油市場，藉以實現俄羅斯能源的「戰略東轉」，將會是俄下一步可能的動向。

徐坡嶺強調，綜合各方面因素預判，短期內，這種「戰略東轉」必然給俄羅斯帶來基礎設施和培育新市場的壓力，同時也給歐洲能源市場帶來壓力。長期看，俄羅斯從經濟自主、市場自主、技術自主的角度看，這也是不得不做的選擇。

對中國而言，在限價計畫實際產生效果的初期，可能會對中國宏觀能源穩定帶來一些不利影響，作為能源消費大國，國際市場能源價格上漲和波動帶來的不確定性是一種重要的經濟和安全風險。但從長期看，能源市場「戰略東轉」之後的俄羅斯將更加倚重亞洲方向的市場，一定程度上有利於中國的能源供給和能源安全。