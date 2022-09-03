韓國女星張紫妍演過韓版《流星花園》，2009年因不堪性招待潛規則走上絕路，得年29歲，2019年當時總統文在寅要相關單位賠上「命運」，勢必將張紫妍案辦到水落石出，怎知最後仍以「證據不足」不了了之。而從起初就被點名與張紫妍的死有關的公司社長金承勛最近大反攻，他稱影后李美淑和女星宋善美是幕後黑手和誹謗者，提告求償上億，他更對當時採信張紫妍師妹尹智吾說法的南韓政府法院提告，總計求償10億韓幣（約2200萬元台幣）。

張紫妍13年前驟逝，她因不堪經紀公司逼迫陪睡各界高層人士，因而身心俱疲想不開，但當年全案不了了之，2019年她的同門師妹尹智吾跳出，稱是張紫妍案的目擊證人，出書並要求重啟調查，引來民眾關心聯署，請求延長調查期限，但最後該案的委員會宣布，此案件中大多數犯罪行為已過追溯期，只剩特別強姦罪嫌疑能繼續調查，而張紫妍留下的文件雖有可信性，但也無法作為刑事犯罪的證據，「我們未曾直接看過有關文件，而聲稱看過該文件的人的陳述也存在分歧，因此很難查明真相。」

張紫妍師妹尹智吾3年前曾站出要求重啟調查，結果仍不了了之。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而張紫妍生前經紀公司老闆金承勛被爆料逼她陪睡百次，連父母的忌日都得出門「服務」，金承勛2010年為此被判1年有期徒刑和160小時的社會勞動，2019年重啟調查時，又被罰約53萬台幣，但因該案最後被判定證據不足，讓金承勛最近憤而向提供張紫妍日記的影后李美淑求償5億韓幣，並連帶提告過去的旗下藝人宋善美誹謗名譽，求償2億韓幣。

除此之外，由於當年南韓政府第一時間採信了尹智吾的說詞，將全案重啟調查，但最後仍找不出實質證據，讓金承勛決定也向南韓政府提告，理由是造成精神損害，求償3億韓幣，總計向三方共求償了10億韓幣，讓張紫妍案再度受到外界矚目。而當年張紫妍日記揭發了許多讓人震驚的隱私，包括張紫妍曾記下一份曾要求她陪睡的「惡魔名單」，還說每次有新衣服穿時，「就是需要跟新男人睡的日子」，還傳出若她反抗就會被老闆毒打、灌藥，事後連走路都有問題。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980