侯友宜早上前往八里的下罟子漁港視察防汛整備工作以及下罟子漁港新建漁具倉庫暨環境改善工程，他先聽取簡報後，隨即慰問上岸安置的外籍漁工，接著實地視察漁港的防汛整備工作。(黃敬文攝)

第11號颱風軒嵐諾來襲，新北市府也繃緊神經進行防颱工作，新北市災害應變中心2日即二級開設，今(3)日早上新北市長侯友宜也前往新北市八里區的下罟子漁港視察防汛整備工作，並慰問上岸安置的外籍漁工；侯友宜表示，北海岸有28處漁港，不僅要將漁工妥善安置，漁船的安群維護也要做好。

侯友宜今天早上前往八里的下罟子漁港視察防汛整備工作以及下罟子漁港新建漁具倉庫暨環境改善工程，他先聽取簡報後，隨即慰問上岸安置的外籍漁工，接著實地視察漁港的防汛整備工作。

侯友宜表示，新北市的沿海線非常地長，再加上北海岸、東北角有28處的漁港，所以在漁港的漁工的安置上，一定要上岸或是就地來做好安置，另外所有漁船的安全維護，以及如果像下罟子漁港有工程在施作，也一定要事先把各施作的安全網固定、做好。

侯友宜指出，請市民朋友注意颱風動態及市府活動異動資訊，避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請。

消防局局長黃德清再次呼籲，這次颱風帶來的風雨不容小覷，請市民避免前往山區或溪流活動，尤其海邊可能有長浪及較強陣風出現，不要前往海邊觀浪、釣魚等活動，如違反進入警戒區且不配合勸離者，市府將依法予以強制執行。

因應颱風來襲，新北市政府已加強漁港區域內公共設施之防護、疏通水溝等防颱準備作業，並完成進港避風漁船停泊及加強港區漁船纜繩固定，同時請各區漁會對魚貨直銷中心、漁會辦公處所等一般設施及消費地魚市場，作好防颱措施。