今日是93軍人節，台中市市長盧秀燕特別刊出與國軍的大合照，感念國軍官兵犧牲自己人生最精華的年紀，挺身而出守衛疆土，才換來全體國人的安居樂業。盧更特別感謝國軍，在今年疫情期間，支援市府的防疫勤務，讓吃緊的防疫人力得到紓緩，讓台中市民獲得溫暖的照顧。

盧秀燕今日在臉書發文，刊出他與國軍的合照表示，9月3日是「軍人節」，向颱風天仍在執勤的國軍致敬，也祝福英勇的國軍「軍人節快樂」。

盧秀燕強調，暖心的國軍弟兄姊妹，在今年疫情期間，支援市府的防疫勤務，讓吃緊的防疫人力得到紓緩，作為台中市長，她必須再一次代表全體市民，感謝國軍弟兄，照顧台中、照顧市民。

對此，盧秀燕感性道，國軍官兵犧牲自己人生最精華的年紀，挺身而出守衛疆土，才換來全體國人的安居樂業，她要向全體官兵弟兄姊妹致上最高的敬意。同時也要再次表示：「謝謝你們守護台中，謝謝你們守護市民。」