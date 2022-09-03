復旦大學美國研究中心副主任宋國友3日在大陸《環球時報》撰文指出，美國對俄羅斯能源出口限價的主要手段是通過發揮美西方在全球金融市場上的主導地位的優勢，但美方其實很清楚，該倡議正如對俄經濟制裁一樣，不太可能獲得國際社會廣泛支持。美國是藉機捆綁全球能源市場。

宋國友分析，美方執意推進限價俄油，主要考慮以下四點：

一是期中選舉因素。通膨仍是當前美國經濟面臨的第一大挑戰，是影響期中選舉的關鍵因素。美國總統拜登必須通過降低國際能源價格來有效壓低國內汽柴油價格，以解決通膨問題。不過，美國能源企業更熱衷於對外出口汽柴油以獲取暴利，據統計，美國最近成品油出口每天超過1100萬桶，創下歷史紀錄。拜登高調謀求對俄油限價，哪怕不能成功，也能釋放雙重訊號。其一，向民眾表明，拜登政府一直為降低能源價格而努力；其二，向市場傳遞價格壓力及政策風險，避免短期內油價大幅反彈。

二是持續打擊俄羅斯。由於國際能源價格上漲，憑藉石油出口，俄羅斯在俄烏戰場沒有後顧之憂。美國要在戰場上挫敗俄羅斯，必須在財政上削弱俄羅斯。因此，美國政府認為，哪怕只有部分國家對俄能源出口進行限價，也將有助於減少俄羅斯能源出口收入，進而有利於自身戰略利益。

三是安撫及捆綁盟友。在俄烏衝突及對俄經濟制裁上，歐洲選擇支持美國。但歐洲在能源價格問題上顯然遭受衝擊更大。特別是德國和法國，面臨的能源短缺和成本上升問題更為突出。更為急迫的是，冬天即將到來。要維持歐洲對自身的跟隨，美國對於歐洲關切必須有所呼應。

四是藉機擴大全球能源影響力。美國已經是全球最大的石油生產國，超過沙烏地和俄羅斯。美國趁俄烏衝突，如能通過其政治和外交努力限制俄羅斯對外能源出口價格並將其長期化，將會大大提升美國在國際能源市場上的影響力，在全球能源市場深深打上美國烙印。