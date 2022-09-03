縣長林明溱(左二)與主委張鴻文、前台灣省主席林光華、草屯鎮長簡景賢一同主持開香祈福儀式。(南投縣政府提供)

南投縣草屯鎮無極褒忠義民爺是客家信仰的主神！長年來神威顯赫庇佑客家族群繁榮興盛，代表客家精神，是客家文化不可或缺的一環。縣長林明溱3日特出席無極褒忠義民宮慶祝69周年活動；祈求國泰民安，風調雨順，縣政順利、新冠疫情早日退散，讓縣民幸福安康，過程莊嚴隆重。

林明溱指出，褒忠義民爺是客家信仰的主神，舉辦69周年慶，全國各地義民宮廟特前來祝賀，相當有意義；未來希望在義民爺的庇佑下，縣境平安，縣民安康，讓客家文化持續發光發熱。

林明溱並與主委張鴻文、前台灣省主席林光華、草屯鎮長簡景賢一同主持開香祈福儀式，縣議員李洲忠也到場致意；儀式依古禮三獻香、三獻禮進行。林明溱祈求國泰民安，風調雨順，縣政順利、新冠疫情早日退散。

張鴻文及南投縣客家協會理事長呂金燕表示，義民爺是最在地化的神祇，客家庄中都有奉祀義民爺的宮廟，是客家族群重要的信仰中心，此次無極褒忠義民宮69周年慶結合全國義民廟(宮)辦理中華民國褒忠義民廟聯誼會，更顯意義非凡。