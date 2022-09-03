颱風來襲，中央流行疫情指揮中心罕見在假日開記者會，預計今天下午4點召開，由指揮官王必勝親自出席說明。最新消息，王必勝將針對資深媒體人趙少康的臉書PO文作出回應。

衛福部食藥署昨通過莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA），資深媒體人趙少康今於臉書發文，表示民進黨政府買的竟然是對抗「新冠BA.1 」的「次世代」疫苗，而不是對抗「新冠BA.5」的「新次世代」疫苗，直呼陳時中及指揮中心的大官們，真應該推出去打屁股。對此，中央流行疫情指揮中心預計下午4時召開記者會回應。

趙少康發文指出，既然病毒已經變異到BA.5了，為什麼我們不直接購買能對抗BA.5變異株的疫苗？人家BA.5都出來了，我們還在等BA.1疫苗，等輪到我們買得到BA.5的疫苗時，不知道病毒會不會已經變異成BA.9或BA多少了？他直言，我們錢也沒少花，為什麼老是落後人家好幾拍？陳時中及指揮中心的大官們，真應該推出去打屁股。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今午表示，有些媒體人針對次世代疫苗提出疑慮，若對個人我們無所謂，但影響到民眾的接種意願，若沒把事情弄清楚，對疫苗接種工作將有很大的影響，怕假日大家亂傳，大家對疫苗施打有些誤解。這是很重要工作，因此才會臨時召開記者會。