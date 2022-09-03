今(3)日是軍人節，新北市忠烈祠在上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，並邀請新北市議會、新北市各機關及烈義士家屬，一同獻花緬懷烈義士英靈，表彰烈義士壯烈犧牲之精神，而原訂流程也因颱風影響而縮小規模簡化儀式辦理。

典禮在莊嚴隆重樂音中進行，由市長侯友宜依序向烈義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，烈義士家屬也獻上白玫瑰花追思最親愛的家人，隨後侯友宜一一慰問烈義士家屬。

侯友宜表示，今天是九三軍人節，也是革命先烈在忠烈祠秋祭的大典，緬懷我們國軍弟兄拋頭顱、灑熱血，捍衛我們國家、犧牲奉獻，對我們這塊土地來守護，感念他們對我們這一塊土地的守護。

他說，除了今天在忠烈祠特別感念外，也謝謝長年以來我們的國軍弟兄們為了保衛中華民國的疆土，全心全意的犧牲奉獻守著這個國家、守著人民，我們謝謝在九三軍人節因為有國軍的守護，讓台海能夠安全跟穩定，也能讓國內的市民們平安，能夠全國同心一起支持國軍弟兄姐妹、一起來捍衛我們的國家。

新北市民政局長柯慶忠表示，忠烈祠早年為為殉職官兵入祀而設，民國1998年行政院將入祀要件擴大為「殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事於公務之人員，有冒險犯難執行職務或其他忠烈事蹟」者，新北市忠烈祠目前供奉包括早期革命、抗日、剿匪等戰役犧牲的國軍及殉難人民計有221位外，近年來增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位，共計242位英勇烈義士。

柯慶忠說，忠烈祠現址曾為清法戰爭時滬尾戰役的古戰場，現有建物則是1975年由日治時期神社改建而成的中國宮殿樣式建築，去年忠烈祠牌樓因颱風造成損壞，斥資400萬元閉園整修，已於8月初完成修復對外開放，園區古木參天，綠意盎然，並可遠眺觀音山，是踏青觀景的好去處。