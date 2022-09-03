原先宣布不競選連任的國民黨高市議員陳麗娜2日突受黨內徵召登記參選，為前鎮、小港區議員選戰投下震撼彈。（洪浩軒攝）

原先宣布不競選連任的國民黨高市議員陳麗娜2日突受黨內徵召登記參選，為前鎮、小港區議員選戰投下震撼彈，對此，陳麗娜認為沒有分散票源的問題，也呼籲初選出線的候選人陳識明別怕挑戰，而陳識明則認為，黨中央突襲式徵召陳麗娜參選，讓大家措手不及，他對初選機制有所質疑，希望黨中央可以給予補償。

陳麗娜表示，黨內一直在觀察新人的參選狀況，也持續給予新人努力的空間，這場選戰並不是只有國民黨在選，所有投入選戰的候選人都是競爭對手，所以同黨的隊友應該並肩作戰，她投入選舉就是希望將當選席次極大化，這對議會席次過半及議長寶座都有所幫助。

陳麗娜指出，她不擔心分散票源的問題，因為選票來源是經過長期在地經營、形象塑造、年輕活力等方式爭取選民認同，這都是大家努力的過程，況且她參選的目標是將2席婦女保障名額留在國民黨，因此黨內也會有相對應的策略及作法，年輕人不要怕挑戰，他們會一同並肩作戰打贏這場選舉。

陳識明表示，黨中央突襲式閃電徵召陳麗娜參選議員，無論是地方黨部、議會黨團及各選區候選人都不知情，他覺得最大的問題是新人參加黨內初選，登記費用就花了55萬元，再加上廣告等等，整個初選他大約花費將近200萬元，這對新人來說是非常大的負擔。

陳識明認為，新人通過初選投入選戰，資源相當薄弱，除了提名書外，其他資源都沒有，現在空間又遭到限縮，黨中央應該給予相關的補償措施，他希望黨中央退還55萬元初選登記費，且在前鎮、小港地區有能量的地方配票作為補償。

國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，陳麗娜參選她也相當震驚，大家都知道陳麗娜是相當資深且具有實力的議員，一定是經過長時間的思考，才作出參選的決定，但新人畢竟是循正式管道提名參選，應該請黨中央或市黨部說明相關原因並給予新人輔助。