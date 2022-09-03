富邦悍將洋投羅力原訂昨天進行引退賽，無奈天公不作美讓引退賽因雨延賽至9月5日，不過羅力引退系列商品仍準時開賣，吸引許多球迷到場排隊購買，首日現場販售及momo悍將官方商城預購合計銷售額就破300萬，羅力也將在9月4日賽前舉辦「羅力退休簽名會」，感謝球迷朋友支持。

悍將本次引退商品推出引退紀念TEE、紀念毛巾、紀念球及紀念棒球帽、老帽等品項，還有限量販售、售價為10,039元的「羅力實戰親簽百勝球」，9月2日雖然下著大雨且比賽延賽，但仍吸引將近500位球迷至新莊棒球場的商品旗艦店搶購，最早有球迷上午9點就來球場排隊，鎖定的就是「羅力實戰親簽百勝球」，這款限量商品開店15分鐘即完售。

另外現場販售的限量紀念全封棒球帽開賣即秒殺，在momo悍將官方商城加開預售的百勝紀念手套也已經完售，限量139個名額的簽名會資格在首日就額滿，合計羅力商品開賣首日悍將商品旗艦店加上momo悍將官方商城，合計銷售額破300萬，創下銷售佳績。

今日賽事因颱風影響宣布延賽，新莊球場商品旗艦店將暫停對外營業，明日（9月4日）若比賽正常開打，將正式開賣羅力「親筆簽名照片+引退賽Order單裱框組」限量39組、售價5,239元。