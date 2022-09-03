救國團高達新台幣16億元多的資產還有61筆建物都即將被黨產會認定為不當取得，將被充公，大批員工擔憂工作恐不保。救國團主任葛永光表示，許多綠營人士都曾多次參加過救國團活動，為何仍要置救國團於死地？他說，曾問過一位目前在民進黨位居高層的人士，對方則回應「誰叫你們過去跟國民黨關係這麼好」，他才恍然大悟，原來綠營要鬥垮救國團的最終目的是要防藍營再起。

葛永光日前接受廣播節目專訪時表示，現在被民進黨政府強制徵收財產，「形同要把救國團消滅」，團內所有人員都無法接受，「現在是官逼民反」，預計10月底發動大規模遊行，呼籲有志之士站出來表達支持。葛永光強調，希望能與黨產會和解，和解才能共生。葛永光說救國團內現在有1700多名員工還有教練與教師，為了維護工作權益，一定會抗爭到底，如果法院宣判救國團敗訴，救國團也一定會提出上訴。

據《中評社》報導，葛永光曾問民進黨現在一位高層人士，若覺得救國團曾幫忙政府很多事，昔日豐功偉業也不否定，為什麼民進黨要這樣整救國團？對方聽完後笑笑表示「誰叫你們過去跟國民黨關係這麼好」。葛永光認為，這些話顯示出，民進黨政府的目標是針對國民黨，等於是要把國民黨弄倒，得先把周邊跟國民黨關係不錯的團體全部處理，因此連婦聯會也是，「最終目的還是防止國民黨再起」。