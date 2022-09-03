三立台灣台《超級紅人榜》明（4日）車輪戰魔王特別邀請到《超級偶像》第1屆冠軍張芸京，自《超偶》畢業後她首次參加歌唱比賽擔任踢館魔王，直呼既興奮又緊張，但最開心的是沒想到許多年輕參賽者竟還認識她。

張芸京剛出道的中性形象紅遍華語歌壇，女粉也特別多，而後卻因外型及風格180度大轉變後，遭到大規模脫粉。這次特別上《超級紅人榜》，她笑說其中一個重要原因是太少在電視或媒體前曝光，這次因為媽媽是忠實觀眾而上節目。

當天擔任魔王的也包含同是《超級偶像》第一屆第4名的江明娟，當初她也是中性形象受到矚目，她吐露有段時間很自卑，也退了幾次《超級紅人榜》魔王通告，就因為怕輸，但她現在思想已成熟，讓于美人笑說：「妳算長大得很慢的。」

而換張芸京出場後，于美人也關心問道：「妳也曾有過低潮期嗎？」張芸京馬上回答：「當然！」她坦言2019年因為負債的關係，陷入人生最大低潮，甚至想過結束生命，但熱愛唱歌的她不願放棄，甚至考取街頭藝人證只為繼續用歌聲貼近群眾，另外就是她太愛唱歌。

張芸京在訪談時更在台上開心分享與艾成組的「京成兄妹」，將在明年推出新作品，不料隔周卻傳出艾成憾事，令人痛心，不過在好友過世後，張芸京表示也更能體會活著的意義，即使再低潮也不允許有想不開的念頭。

另外，「超級紅人榜」將於17日南下到高雄市旗津豐收廣場旁，舉辦「渡過幸福-旗津之夜」，演出共有兩個場次，由于美人、蔡昌憲、許志豪主持，歌手旺福、陳雷、朱海君、謝宜君、荒山亮、安伯政、陳孟賢及超級紅人榜歌手林喬安、林孟宗、余凱揚等藝人參與演出。