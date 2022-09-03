今天是九三軍人節，國民黨台北市長候選人蔣萬安在臉書發文提到，其實為國家犧牲的不僅是軍人，還有軍眷，他想起今年父親節前夕，探訪一位曾駐守金門、馬祖十幾年的退役老伯伯，對方回顧軍旅生涯，很心酸的一段記憶不是在軍中，而是一年休假兩次回到家時，孩子看到他竟躲在門後大喊「阿兵哥來了」。

蔣萬安談到，在國史上，這個日子是用來紀念八年抗戰的悲壯勝利；曾經有322萬位國軍將士為國捐軀，就是為了守住青天白日滿地紅旗幟所代表的國家主權。昨(2日)晚間跟「退役國軍勳舊袍澤聯誼會」大約500位陸海空三軍退役軍人共聚一堂；一起紀念國軍建軍以來走過的鐵血征程。他很感慨，我們的主權跟民主制度得來如此不易，但現在的台灣卻是「軍人在前線捍衛國家、政客在本島動搖國家認同」。

蔣萬安想起今年父親節前夕，有去探訪曾駐守金門、馬祖十幾年的退役老伯伯；對方回顧軍旅生涯，很心酸的一段記憶不是在軍中，而是一年休假兩次回到家時，孩子看到他竟然躲在門後大喊「阿兵哥來了」，已經過了幾十年，還是忘不了親子關係的疏離以及軍眷的犧牲。

同時蔣萬安也謝謝海陸退役二級上將、黃復興黨部季麟連主委為他授槍，鼓勵贏回台北；國軍退役將領已經戎馬半生；這一次，再度向他們懇託，「贏回中華民國就從台北開始」；年底請他們為捍衛中華民國的和平、穩定、繁榮而戰！