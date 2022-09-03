一名醫師前往台中金錢豹酒店喝酒，看一旁坐檯小姐，現場問她有無從事性交易，遭到酒女明確告知「不接S」，但是醫師改變策略，當場框她出場，並趁她酒醉下，載往汽車旅館，在女方昏睡後硬上，酒女清醒後發現自己遭侵害，向經紀人投訴痛哭，並報警提告，台中地院審理，考量醫師犯後賠償小姐120萬元和解，依乘機性交罪判他2年，並宣告緩刑5年，可上訴。

根據判決書，該名醫師於民國110年1月某日前往金錢豹酒店喝酒，見到坐在一旁陪酒的酒店妹小美（化名）驚為天人，於是詢問小美有無從事性交易（俗稱接Ｓ），小美當場答稱「不接Ｓ」，但醫師仍不放棄，於是向幹部表示要框小美出場吃消夜，但小美仍強調不從事性交易，於是醫師回稱，僅僅是出場用餐，隨後開車載小美離開前往汽車旅館。

但小美被載到汽車旅館後，因酒醉身體不適，在房內廁所嘔吐，吐完後因酒精作用而失去意識昏睡，醫師見小美無法抗拒，趁機對其性侵。小美酒醒後發覺已在醫師車上，得知自己遭性侵，於是要求醫師載她回住處，並在住處樓下哭泣，並告知自己的經紀人。

法官審理後認為，審酌醫師前往酒店消費，原本是要載小美出場用餐，抵達汽車旅館後，見小美酒醉不能抗拒，竟對小美為性交行為得逞，影響她性自主權益。

但法官念及醫師坦承罪刑，且賠償小美120萬元，犯後於本院審理時坦承犯行，與小美達成和解，且有多項專科醫師證書，判他2年徒刑，緩刑5年並接受法治教育。