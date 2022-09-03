台南市安南區移工喋血案，潘姓越南籍移工身中12刀遭殺害，凶嫌攜刀逃逸，警方調查死者女友認識凶嫌，案情猶如日前3台灣人命喪柬埔寨翻版，台南市警3分局3日下午1時許在分局後方1棟移工居住的民宅，帶回2名移工，初步2人皆否認涉案，警方帶回疑似作案時衣物釐清案情中。

台南市安南區31歲潘姓男子為正遭通緝的越南籍逃逸移工，他疑似因感情糾紛，引來同鄉的移工仇殺，凌晨1時許倒臥安中路4段1棟移工民宅2樓房間地板，現場血跡斑斑，同樓移工目擊2人作案後衝出民宅，與樓下門口坐在機車上接應的另1人一同逃逸，現場未查獲凶刀。

經過檢察官初步相驗，死者潘男身中12刀，其中左胸2刀，其中1刀深及臟器，腸子外露，死因待進一步解剖。

潘男命喪異鄉，警方聯繫上潘男女友，得知她也認識凶嫌，整起案件有如日前3名台南人命喪柬埔寨一般，案情疑點重重， 朝情殺方向偵辦。

警方埋伏追捕，3日下午1時許在分局後方小巷1處移工居住的民宅，帶回2名男移工與1包衣物，2男初步否認涉案，警方正依照查扣的衣物跡證釐清案情。

移工越南宿舍命案情殺