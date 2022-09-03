軒嵐諾颱風帶給苗栗豪大雨勢，明德水庫從2日晚間實施調節性洩洪。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

軒嵐諾颱風帶給苗栗豪大雨勢，南庄鄉苗21線3日上午再度坍方。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

軒嵐諾颱風帶給苗栗豪大雨勢，苗栗市國華路車行地下道出現積水，員警協助清除排水口。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

軒嵐諾颱風帶給苗栗豪大雨勢，苑裡鎮通往三義鄉的苗130線發生路樹倒塌。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

軒嵐諾颱風帶給苗栗豪大雨勢，南庄鄉苗21線3日上午再度坍方，廠商正搶通中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣受軒嵐諾颱風影響，自2日起就連續降下豪大雨勢，累積2天總雨量高接近200公釐，造成南庄鄉苗21線道再度坍方，超大雨勢甚至一度造成苗栗市國華路鐵路下方車行地下道積水，導致交通一度中斷，三義及苑裡間苗130線發生邊坡坍塌，倒樹妨礙交通，明德水庫水位因近滿水位，從2日深夜開始調節性洩洪，幸未傳出人員傷亡。

軒嵐諾颱風帶來強風豪雨，從2日開始為苗栗縣全縣帶來豪大雨勢，累積雨量最多達到接近200公釐，目前氣象局預報苗栗縣全縣仍處短延時強降雨區，縣府呼籲縣民小心防災。

2日晚間20時53分許，苗栗縣警通宵分局山腳所接獲110轉報，苑裡鎮焦埔里苗130縣道13公里處上有路樹倒塌，導致交通中斷，經員警趕赴現場察看，該倒臥的路樹體積、重量相當大，無法以人力抬離，且因颱風影響當下風雨甚大，處理難度高，為避免致民眾交通危險，立即通知三義分駐所同仁，雙向交通管制，在多名員警與焦埔里長、救難協會人員鋸樹及清除路面，於深夜10點06分搶通道路恢復雙向通車。

苗栗警分局南苗派出所是在3日上午9時44分接獲報案，苗栗市中山路與國華路車行地下道有嚴重積水，警方獲報，立即派巡邏警網前往，發現該處地下道積水約20公分，隨即派員指揮交通，提醒民眾減速慢行。員警發現地下道積水原因，是排水孔遭樹葉、垃圾堵塞，員警當下自發拿起垃圾袋清除，不到1小時，就將積水排除乾淨恢復交通。

另外，每逢大雨經常發生坍塌的南庄鄉苗21線道，3日上午再因連續豪雨造成3.7公里處再度發生坍方，當地東河村長風木基及南庄鄉代表風志雄獲報趕往現場協助交通管制，並通報鄉公所通知廠商派出怪手趕往搶通，由於雨勢持續降下，坍塌處一度清理完畢，邊坡上方土石再度崩落，搶救單位持續清理落下土石中。

明德水庫因蓄水接近滿水位，從2日晚上9時30分開始作調節性洩洪，原先因雨勢非常強，所以開啟2個洩洪閘門洩洪，至3日下午雨勢減緩，關閉其中1個閘門，目前水位維持60公尺，將視雨勢狀況實施洩洪作業，農水署苗栗管理處呼籲下游民眾隨時注意洩洪警報，避免接近老田寮溪等河域活動。