柯文哲酸人設「素珠演成林志玲」 陳時中無奈：這比喻是種歧視

民進黨台北市長參選人陳時中近期主攻年輕族群，不僅光顧同志酒吧，還參與街舞、性別議題，但身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲酸說，人演戲雖然可以戲路寬廣，但「明明就是素珠，卻演成林志玲」。對此，陳時中競選總幹事吳思瑤3日不滿回嗆，還點名無黨籍台北市長參選人黃珊珊，「身為柯文哲的接班人，妳沒有意見嗎？」

柯文哲昨天在《挑戰黨主席》節目中說，陳時中打選戰的方式，跟他2014年參選台北市長時相仿，去的地方都差不多，就像網紅帶網紅，去不同地方把小眾的票加起來，但他認為，人演戲雖然可以戲路寬廣，但也能「素珠演成林志玲」，跟人設對不起來。

吳思瑤說，柯文哲歧視性的言論，尤其對女性物化的偏差思維、言行，從上任第一天開始，從沒改過，她還點名黃珊珊「身為柯文哲的接班人，妳沒有意見嗎？」難道要被柯文哲同化，成為女版柯文哲？

吳思瑤說，志玲姊姊何辜，2019年懷孕被毫無醫德的柯文哲爆料，還被嘲諷「結了婚就不能比美了」，而素珠阿姨是最親切的台灣阿嬤，無敵可愛，大家都喜歡。