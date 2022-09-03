根據今天解封的法庭紀錄，美國聯邦調查局（FBI）8月8日搜查前總統川普位於佛羅里達州的莊園時，發現1萬1000多份政府文件和照片，以及48個標記為「機密」的空文件夾。

路透社報導，美國聯邦地方法官甘農（Aileen Cannon）昨天在西棕櫚灘（West Palm Beach）針對是否該應川普要求委任一名特別主事官對查扣的資料進行特權審查一事，聽取川普的律師和司法部兩名反情報檢察官的陳詞。

在特別敏感的案子中，有時會委任特別主事官來審查被沒收的資料，並確保調查人員不會檢查不須公開的資訊。

甘農立即延後針對是否委任一名特別主事官做出裁決，但表示她同意解封司法部提交的兩份紀錄。

由川普任命的美國前司法部長巴爾（William Barr）認為委任特別主事官已經沒有什麼作用。

巴爾接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我認為在這個階段，因為他們（FBI）已經檢查過文件，我認為委任特別主事官只是浪費時間。」

巴爾不認同川普宣稱2020年總統大選舞弊的說法，而與川普決裂，並於2020年12月下旬離職。巴爾受訪時表示，他認為川普沒有「正當理由」將機密文件帶回佛州莊園。

今天公布的其中一份紀錄，提供有關FBI在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）內發現的33個箱子和其他物品的更多細節，這是FBI對川普是否違法保留有關國防資訊的文件，並設法妨礙調查所進行的刑事調查一部分。

這份紀錄顯示，有分類標記的文件有時會與書籍、雜誌和剪報等其他物品混合在一起。另外也發現不明的禮物和衣物。