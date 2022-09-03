基隆地檢署在檢警合作下，查獲詐騙集團的金流組織，並查扣點鈔機、手機等作案工具。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

為切斷詐騙集團的金流，基隆地檢署今年5月指揮警政署刑事警察局第七大隊第一隊、基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊、新北市政府警察局汐止分局、臺北市政府警察局中山分局等單位，破獲位於基隆的詐團金融帳戶集中管理營後，持續深度挖掘，透過多波搜索、訊問及比對，將詐團金流組織（水房）提起公訴，共起訴21名被告全案偵辦期間羈押被告16人。

基隆地檢署調查發現，該集團以朱姓被告（綽號宮保雞丁）為首，自去年12月起，便與成員不詳的境外機房合作，在台出資成立「水房」，擔任「水商」並收購人頭帳戶（俗稱「可控車」），於測試後將之提供予境外機房收取詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。

朱嫌透過網路銀行約定帳戶轉帳，先將詐得款項匯至其等所掌控之集中營所管領的27個人頭帳戶（俗稱一車）後，再層層經過四層轉帳，再由擔任四車之被告將帳戶內款項提領出，以轉購虛擬貨幣等方式洗錢，扣除個人所得報酬（即收水總額之10.5至12％）後，將不法款項匯至境外機房指定之虛擬貨幣錢包內。

也就是說，朱嫌等人透過網銀約定帳戶，快速在人頭帳戶間轉帳，讓檢警難以在短時間內，攔下詐得的犯罪所得。其中，77年次吳姓被告之第一銀行帳戶即綁定22個網銀帳號。

基隆地檢署為一舉查清所有涉案成員，分析金流後發動執行，查得擔任四車之被告將款項提領後，即以虛擬貨幣之幣商自居，其中一名郭姓被告於短短半年間，提領新臺幣2153萬元，並轉購虛擬貨幣進行洗錢。

地檢署檢察官在起訴書中指出，朱姓被告等21人在短短數月間，已造成241人被害，損失共計達1.16億餘元。請法官從重量刑。

基隆地檢署也呼籲國內的金融機構，應正視約定帳號每日可轉帳200萬元至500萬元不等金額，讓詐騙集團可快速利用，將不法得利得轉至境外。希望銀行端應落實網銀客戶KYC，重視客戶端之安全驗證，並有限度限制洗錢風險高境外IP之交易。