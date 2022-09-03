中職全壘打王「大師兄」林智勝挑戰生涯300轟里程碑只差最後2步，味全龍球團也推出預測活動，只要加入官方LINE好友參加活動，猜中達成日期、對戰投手、幾分全壘打，就有機會獲得300轟紀念商品1件與林智勝簽名球。

林智勝在8月31日與樂天桃猿之戰在3局下敲出3分炮，本季第9轟、生涯第298轟一度助隊逆轉，但最終在6局打完因雨裁定以和局作收。

為了鼓勵球迷持續進場幫林智勝加油打氣，見證這項史無前例的紀錄，只要於龍隊主場賽事購票進場並見證林智勝達成300轟的歷史一刻，當日即可於現場掃描QRCODE領取「林智勝300轟觀賽證書」電子兌換券，並得於指定期間至天母球場憑兌換券加300轟達成該場賽事門票兌換「紙本觀賽證書1份」。

若300轟於客場賽事達成，則在賽後於現場客隊應援區另行發贈限量兌換券。此外，龍隊也特別推出300轟預測活動，只要猜中林智勝達成生涯300轟的日期/對戰投手/幾分全壘打，即有機會獲得300轟紀念商品1件與林智勝簽名球（預測活動網址https://maac.io/1Od6M）。