今日（3）是93軍人節，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎特別發文向國軍致謝。徐表示，就算颱風來襲國軍們仍24小時待命，風雨無阻保衛家園；面對中共無人機侵擾、試圖武力威脅台灣，國軍們肩負使命毫不畏戰，為台灣站上最前線。徐表示，國軍的英勇表現讓他相當感動，而他也將用此精神，為苗栗拚翻轉，努力「改變成禎」。

徐定禎今日在臉書發文表示，在軍人節這天，要特別祝福一聲：「軍人節快樂 國軍弟兄姐妹們辛苦了！」就算颱風來襲風雨交加，國軍們仍24小時待命，風雨無阻保衛家園，讓我們安心生活。

此外，徐定禎特別強調，面對中共無人機侵擾、試圖武力威脅台灣，國軍們肩負使命毫不畏戰，英勇捍衛國家主權，為台灣站上最前線。

徐定禎感性表示，感謝各位堅守崗位保家衛國，不分晝夜守護台灣，軍人節這天，讓大家一起向國軍弟兄姐妹們說聲：「辛苦了！謝謝您！」而他也會秉持國軍的堅毅精神，為「翻轉苗栗」做努力，盼望能夠為人民「改變成禎」。