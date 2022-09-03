今天是九三軍人節，許多政治人物紛紛發文力挺保家衛國的國軍同袍！國民黨新竹市長候選人林耕仁表示，國軍官兵勇敢站在前線保家衛國、守護我們的家園、保護我們的家人朋友免於危難、免於恐慌。不論風吹雨打，不管寒天烈日，只要任務在身，就沒有一刻鬆懈，「他們是希望的化生，也是和平的捍衛者」。該文也吸引超過千名網友按讚。

林耕仁在臉書發表「向國軍官兵致最深敬意，保衛國家守護家園」一文。他指出，晝夜不息，守土有責。國軍官兵勇敢站在前線保家衛國、守護我們的家園、保護我們的家人朋友免於危難、免於恐慌。不論風吹雨打，不管寒天烈日，只要任務在身，就沒有一刻鬆懈，「他們是希望的化生，也是和平的捍衛者」。

今天是93軍人節，林耕仁向國軍致上最深的敬意，並感謝國軍弟兄、姐妹，用堅守信念捍衛國家安全；也緬懷過去拋頭顱灑熱血的先烈，用生命扛起中華民國的生死存亡。他表示，大家都知道，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。而國軍官兵們，是大家永遠要相挺的家人，「我是新竹人，我是林耕仁，相挺保家衛國的國軍同袍」。該文也吸引超過一千名網友按讚。