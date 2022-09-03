Benches cleared in Chicago! pic.twitter.com/b6Hb6X3sts — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) September 3, 2022

雙城、白襪3日的比賽峰迴路轉，白襪9局下半意外放了兩次勝利煙火，而且前一刻兩隊還爆發板凳清空的衝突，導致總教練被驅逐出場。這個混亂的局面最後是阿布瑞尤（Jose Abreu）的一棒「再見內滾」給結束了，白襪4比3氣走雙城。

兩隊前7局打成2比2平手，8局上雙城藉著對方守備失誤，以內野滾地球攻下超前分，但是白襪立刻有葛蘭鐸（Yasmani Grandal）8局下的陽春炮追回。9局上雙城未能得分，9局下白襪創造了1出局兩人在壘的大好得分機會。

這時白襪打者馮恩（Andrew Vaughn）遭到雙城投手羅培茲（Jorge Lopez）觸身球打中肩膀，這球相當接近頭部，而且兩隊本有過節，當下在場內爆發衝突。白襪代總教練凱羅（Miguel Cairo）遭驅逐出場。

雖然挨了觸身球很不甘心，白襪也進占滿壘，沒想到下一棒阿布瑞尤又挨了觸身球，主審宣布比賽結束！白襪主場開心放起煙火慶祝。不過雙城及時挑戰成功，這顆「觸身球」被發現有碰到阿布瑞尤的球棒，主審改判為擦棒，比賽繼續！

憤怒的阿布瑞尤接著打成投手前彈跳球，雙城撿球殺二壘，欲傳一壘時耽擱了一下導致雙殺失敗，比賽再次結束！這次終於是真的結束了。此戰末段充滿戲劇性，包括8局上雙城代跑漢米爾頓（Billy Hamilton）盜三壘成功，但在白襪挑戰之後改判出局。