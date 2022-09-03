高速公路車速快，收費站附近都會設置地磅站防止貨車、砂石車超載發生意外。近日有網友在臉書發出一段影片，地磅站業者推出新活動並派出比基尼辣妹接待，讓不少老司機看完嗨翻詢問「地址在哪？」。

地磅站業者推出的全新活動，特意請來比基尼辣妹來幫忙宣傳。(翻攝臉書爆廢公社)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「現在地磅業...有那麼競爭哦」，並附上比基尼辣妹照及一段2分多鐘的影片，只見畫面中司機大哥們紛紛下車與地磅站旁穿著清涼的比基尼辣妹互動。據了解，這是地磅站業者推出的全新活動，司機只要透過線上方式填寫想購買的商品，就可以在指定時間通過地磅站時順道取貨。

網友在臉書發文分享，老司機嗨翻留言詢問地址。(翻攝臉書爆廢公社)

業者更是特意請來比基尼辣妹宣傳，貼文曝光後引起網友熱議，不少老司機嗨翻留言詢問「請問哪裡可以儲值？」、「終於知道朋友為什麼想開大車了」、「道德在哪？觀念在哪？羞恥心在哪？地址在哪？」、「在哪裡…我也要過去」、「第一次看到聯結車從業如此團結，一片祥和之氣」。