今日是93軍人節，台南市長黃偉哲特別在臉書發文談到，因為空軍第一聯隊在台南，所以我們更能明白軍人保家衛國是從早到晚，更要代表全體台南市民向辛苦守護我們的國軍姐妹弟兄致敬！

黃偉哲透露，從清晨微曦到凌晨黑夜，台南的機場總會有機組人員戒備待命；台南的上空，隨時有IDF戰機緊急升空，守護我們的家園。而今天九三軍人節，我代表全體台南市民向辛苦守護我們的國軍姐妹弟兄致敬。

對此，網友亦紛紛留言表示，「國軍加油」、「軍人保家衛國辛苦了」、「我空軍我驕傲」、「陸軍致敬」。