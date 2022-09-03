林明溱將牌位引交護靈人員，捧奉入忠烈祠進行安靈儀式。（南投縣政府提供）

林明溱帶領遺屬向抗戰陣亡將士、殉難官民及本縣在營因公殉職戰士上香致祭，並默哀1分鐘。（南投縣政府提供）

南投縣2022年忠烈祠入祀及秋季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭，南投在營因公殉職戰士典禮3日在忠烈祠舉行，由縣長林明溱擔任主祭官，陸軍司令部派員參與；經內政部核准信義鄉陸軍下士全若堯因公殉職，今天入祀南投忠烈祠，場面莊嚴隆重。

林明溱說，縣府每年辦理春、秋兩季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮，今年援例辦理外，也舉行南投信義鄉陸軍下士全若堯，因公殉職，入祀忠烈祠的入祀儀式。

主辦單位指出，今天首先為陸軍下士全若堯入祀忠烈祠舉行迎靈典禮，縣長林明溱帶領遺屬上香行禮，將牌位引交護靈人員捧奉入忠烈祠進行安靈儀式，稍後林明溱帶領遺屬向抗戰陣亡將士、殉難官民及本縣在營因公殉職戰士上香致祭，並默哀1分鐘。

林明溱說，陸軍下士全若堯，南投縣人，民國87年4月9日出生，109年6月畢業於國立宜蘭大學，於今年4月13日入伍。在陸軍步兵第二五七旅第四營第三連集訓；嗣遣派裝甲第五六四旅聯合兵種第三營戰車第二連，開啟防禦固守之義務役軍旅歷程。

期間支援基地演練要事，增益協同作戰能力。詎於今年7月21日，銜命秉執三軍聯訓基地進訓整備裝備鑑定任務，迺不幸因公殉職，嗣獲追贈「下士」官階及追頒「陸光乙種獎章」，並於8月3日獲總統府華總褒字第1572號明令褒揚。

林明溱強調，全若堯其為國犧牲奉獻的精神，實為國軍官兵效法典範，符合冒險犯難、捨己為國之性質，並經內政部核准入祀本縣忠烈祠，南投縣依規定辦理入祀儀式，以告慰其英靈，使其忠烈精神永昭垂範。