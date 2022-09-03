軒嵐諾颱風來襲，新竹市有不少居民這幾天不斷聽到低頻嗡嗡聲響，不僅頻率混亂，音量也忽大忽小，「搞得腦神經快衰弱了」。經當地里長追查，配合市府環保局人員發揮專業聽功，終於揪出「禍首」，竟是新建案大樓的頂樓鐵格柵。

「這種聲音真的讓人受不了，尤其是老人家很不舒服」，竹市連日怪聲造成民眾困擾，甚至有人向氣象局長鄭明典求助，留言問到底是地鳴還是什麼原因？

新竹市議員陳建名、南勢里長郭文銘都接獲陳情，先後向環保局反映。稽查員昨晚到場後，遍尋不著音源，一度以為是工廠，但也沒找到，最後因時間已晚先收工，今天再度前往現場，終於找出原因。

環保局科長李佳宜指出，聲音來源是一處新建案大樓，頂樓15樓有一個鐵格柵的設計，因近日風力甚強，風切在特定角度和鐵格柵產生共振，才會發出嗡嗡聲，已通知建商到場了解。

陳建名PO文，形容鐵格柵就像大型排笛的展演現場，延續了好幾天，實在讓人不堪其擾。他特別感謝里長大街小巷四處奔波，總算找到原因了。