雲林縣長張麗善（左二）行銷雲林出產的優質好米。（雲林縣政府提供）

雲林縣滷肉飯節徵集神級滷肉飯活動又來了，報名簡章及詳情請見「2022雲林滷肉飯節粉絲頁」。（雲林縣政府提供）

雲林縣滷肉飯節徵集神級滷肉飯活動又來了！報名截止是本月14日，分成優質店家、民間高手2組，初審通過者將邀評審試吃、訪視，並參加現場評選會，評分表準為滷料口感、食材品質、環境衛生，10月15日舉行滷肉飯節嘉年華活動。

雲林滷肉飯節2020年首次舉辦，今年將再度舉辦，縣府舉行記者會號召全台滷肉飯好手一決高下。

記者會中邀請2020年雲林滷肉飯民間高手組冠軍吳志憲以及知名美食網紅小貝米漿，現場示範製作「神級滷肉飯」及「創意滷肉飯」，展現雲林縣滷肉飯與眾不同的魅力。

縣長張麗善表示，雲林縣擁有許多優質農畜產品，包含零瘦肉精檢出的雲饗豬豬肉、香醇濃厚的醬油產業，及香甜飽滿的濁水溪米，結合這3大元素，正是國民美食滷肉飯的精髓所在。

張麗善說，2022年雲林滷肉飯節活動，率先登場的是第二屆雲林神級滷肉飯爭霸賽，結合雲林良品產品推廣與品嘗，讓民眾吃得安心、放心、開心，歡迎縣內滷肉飯專業店家及全國民間高手踴躍報名。

第二屆雲林神級滷肉飯爭霸賽總獎金達9萬元，冠軍得獎者可獲得獎金及神級滷肉飯匾額，提升店家名氣，也行銷雲林豐富的美食產業與觀光魅力。

縣府農業處表示，預計評選出共15家優質店家與10位民間高手，並在10月15日舉辦滷肉飯節嘉年華活動，把雲林得滷肉香散播給每一位喜愛滷肉飯的饕客，報名簡章及詳情請見「2022雲林滷肉飯節粉絲頁」https://reurl.cc/5pvKrn。