五峰衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

北埔衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

尖石衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

竹東衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

芎林衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

峨眉衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

湖口衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新埔衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新豐衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

橫山衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

關西衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

寶山衛生所。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣3日新增1115例COVID-19本土確診案例，分別為515名男性、600名女性，年齡分布在0歲至96歲，12歲以下189名、65歲以上94名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占68％。

新增1115例分布在竹北市451例、竹東鎮169例、湖口鄉160例、新豐鄉106例、新埔鎮66例、關西鎮28例、芎林鄉39例、橫山鄉15例、寶山鄉40例、北埔鄉13例、峨眉鄉13例、尖石鄉11例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1263人、居家照護列管人數3831人，統計至9月2日，新竹縣累計確診人數14萬2227人。

衛生局指出，因應軒嵐諾颱風來襲，婦幼館疫苗社區接種站3日停止開設。目前規畫於中秋連假期間9月9日及9月11日2天，由13鄉鎮市衛生所開設疫苗接種服務，提供嬰幼兒、兒童及成人各類疫苗接種服務，總計2770個名額，即日起開放線上或電話預約，以及隨到隨打方式。為了照顧家中小寶貝健康，請鄉親多加利用，就近至衛生所接種疫苗，及早接種疫苗，提升保護力。

衛生局提醒，目前國內社區陸續檢出Omicron亞型變異株BA.4、BA.5本土個案，為因應邊境逐步開放後，COVID-19新型變異株對於國內防疫可能之衝擊，建議尚未完整接種疫苗的民眾儘速接種疫苗。

及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

另外，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，請符合資格民眾盡快就近預約接種。