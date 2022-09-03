不畏抹黑！鄭寶清脫黨參選桃市 堅定喊：一輩子為桃園打拼

前立委鄭寶清登記參選桃園市長，將面對被民進黨開除黨籍，3日下午出席蘆竹區龍安里里民聯歡活動，他直呼「我若不選，後面有很多利益會給我」另也向鄉親說明提高敬老金、年輕人購屋自備款由政府出等政見。

鄭寶清表示，這次為了參選承受很大的壓力，很多人跟我說，如果我不選要給我很多利益，但我一輩子為了桃園打拚，不是為了選舉才遷戶口，死後屍骨還是會埋在桃園。

談及政見，鄭寶清說，我若當選市長，敬老金將提高至1萬元，為了讓年輕人買得起房子，年輕人的購屋自備款由政府來出，盼市民給我一個為桃園努力的機會。