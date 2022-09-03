文心森林公園外展站今天上午有不少民眾前往施打疫苗。（施勝桓提供／張亦惠台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，台中市3、4兩日再開設42處嬰幼兒快打站，除幼兒BNT第一劑施打外，並增加幼兒莫德納第一、二劑接種，提供市民貼心周全的疫苗接種服務，另，文心森林公園接種站更出現排隊施打人潮。負責醫師施勝桓說，3日雖颱風逼近，研判因開學加上疫情升溫等因素，民眾冒雨排隊接種。

根據疾管處統計，截至昨天上午10點為止，6個月-4歲兒童疫苗施打情形，第一劑共施打4萬566人，涵蓋率36.6％。第二劑共施打2270人，第二劑疫苗涵蓋率2.0％。

負責文心森林公園外展站的醫師施勝桓表示，今天雖有風雨但民眾踴躍前往施打，一度出現排隊的情形，上午共接種了199位民眾，分析是因開學後疫情升溫，BA.5在社區快速蔓延，先前還未確診過的民眾紛紛確診，原先害怕副作用的民眾現在更害怕確診，因而紛紛出門打疫苗。

民政局長吳世瑋今早代表市長盧秀燕前往軍功國小快打站關心幼兒接種情形。吳世瑋表示，完整接種疫苗可降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用，籲請家長踴躍帶家中符合施打年齡的小朋友前往接種。

吳世瑋說，此次開站遇軒嵐諾颱風來襲，台中市因未列入警戒區，快打站仍如期開設提供服務，請家長踴躍帶家中符合施打年齡的小朋友前往接種，如考量天候狀況不便前往，日後仍可前往鄰近醫療院所安排接種，提升嬰幼兒個人防護力，市府也會持續提升台中市全年齡疫苗覆蓋率，保障民眾健康。

民政局表示，此次符合幼兒莫德納第二劑接種資格者有1萬8000人，全市共開設42處快打站，各公所依序透過里鄰系統發送疫苗注射通知單，並依據各區施打人數彈性調配施打時間，達到分流效果。