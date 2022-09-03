台北城市博覽會開展前後風波不斷，但有議員爆料，城博會耗資198萬購買相關文宣品，但市價只要13萬多就能搞定，熱像儀、電視螢幕等租用價格，竟比直接購入貴上好幾倍，質疑價格灌水浮報。對此，北市研考會主委黃銘材稱這些是專案統包價格，包含服務、維運等費用，目前尚未付款。

今年城博會展期自8月27日至9月11日，籌備期因動用「救命錢」第二預備金近8000萬遭到詬病，藍綠議員質疑此舉是規避預算監督，無疑藐視議會，而市府所訂的網路看展達百萬人次，實體看展上看50萬人次的績效KPI也似乎尚未達成，現場甚至動員股長級以上的公務員擔任現場導覽。

市議員洪健益再爆，城博會導覽三折頁共印10萬份、花費120萬，但印刷場市價只要16萬，手提袋1個採購80元、市價僅9.2元，邀請函1張花費150元、市價僅2.58元，識別證採購40元，網購單價才12元，海報1張150元，市價僅10元，POLO衫1件現成加印製約400元，市價約200元，關東旗1支採購600元，但市價僅150元。

洪健益接著質疑，市府分別花費40萬、4.3萬租用熱像儀套組和小米電視，但直接購入只要15萬和2萬。此外，活動防疫計畫書明明只有2張，報價卻要2萬，而專案辦公室、策展團隊的人事與研究費用則是耗資739萬，卻又另外編列11萬執行分內該處理的49份「總體報告書」。

對此，黃銘材強調，這是用總專案去談的價格，沒有個別計算，除了租金之外，還有購買服務，包含運維監造和專案管理，且目前案子還在進行中，尚未經過驗收和付款。台北市長柯文哲則承諾，會一個一個回去問看看，查一下這些價格是怎麼算出來的。

「根本是盤子！」洪健益再批評，城博所需的文宣品只要市價13萬7950元就能搞定，北市府卻花了198萬5000元，換算下來，等於被灌水了184萬7050元，近乎93％都是浮報，他也打臉研考會沒驗收的說法，認為一定要議約完成、確認價格廠商才會做，不可能活動結束後才說驗收未過所以不給錢，「別把廠商、市民當笨蛋。」