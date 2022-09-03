韓國女團TWICE在全球享有高知名度，8月推出全新專輯《BETWEEN 1&2》，新歌一推出就引起熱烈迴響，擁有超高人氣得周子瑜也曬出在後台的側拍照，只見另一位成員Momo也入鏡合照，絕美自拍照讓粉絲嗨翻。

周子瑜在instagram曬出在表演後台的照片，並附上藍紅黃愛心符號，照片中她留著粉紫色頭髮，對著鏡頭露出自信微笑並擺出YA的手勢，當天造型不僅露出纖細手臂及雪白肌膚，身材保養得宜的她還露出性感水蛇腰，火辣指數爆表，此外，更曬出與另一位成員Momo的自拍照，只見兩人靠在彼此身上，用一雙水汪汪大眼對著鏡頭頻頻放電，讓粉絲看了全暴動。

這一系列照片短短一天就吸引近165萬人按讚，網友也紛紛留言：「子瑜是世界第一可愛」、「子瑜可愛可愛超級美」、「子瑜比YA好可愛」、「子瑜就是我的頭號女神」、「子瑜每天都沒有理由的漂亮」、「紫色頭髮的子瑜真的好美」、「子瑜頭髮顏色好仙又有氣質，真的好漂亮」、「漂亮的子瑜，什麼造型都好美喲」。

周子瑜2019年曾獲全球百大最美臉孔冠軍，可謂美貌和實力兼具的女偶像，不過卻屢傳遭公司冷落的消息，就連新專輯釋出預告影片，出現畫面不僅超少，人還小到看不清楚，讓許多粉絲替她抱不平，不過新專輯最新概念照發布時，不僅被安排站在C位，穿著馬甲款短裙秀出招牌長腿的她，氣勢遠遠超過其他成員，立刻吸引大票粉絲目光。