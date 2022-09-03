民進黨台北市長參選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，還合體網紅四叉貓拍宣傳片，但國民黨台北市議員王鴻薇批評，宣傳影片中竟出現在廁所偷窺的畫面，質疑是將性騷擾拿來當創意，噁心當有趣，她還點名曾為公廁圖槓上桃園市政府的立委范雲，「所謂的創意你覺得ok嗎？」
王鴻薇說明，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說，可能是一輩子的陰影。在此她要嚴厲譴責陳時中，「你或許覺得很好笑，但對於那些受害者來說，看到你的影片，將是二度傷害。對一般人，也感覺不舒服。」
王鴻薇表示，她要呼叫陳時中競選團隊負責中央政策平台的立委范雲，因為對方過去也曾為公廁標示譴責過桃園市政府，「這樣所謂的創意你覺得ok嗎？是不是該出來講兩句話？」
同黨議員徐巧芯也質疑，先不提免治馬桶政策可能引發的衛生問題，光是看到陳時中的影片就先被嚇一大跳，怎麼會讓本來特質「應該要是」沉穩專業的陳時中，在競選台北市長的過程裡做出偷窺別人上廁所的動作。
徐巧芯認為，這已經不是創意了，看了真的有一點不舒服，根本行銷災難，比2018年時任民進黨台北市長候選人姚文智還離譜，「陳時中的團隊裡面到底是不是有人很討厭他、要害他啊？」先是像傀儡般被擺弄，被扮演成粉紅貓咪，現在又跑去飾演變態大叔，她看了都開始有點覺得可憐。
該段畫面曝光以後，引發大批網友批評；經檢視陳時中臉書影片，目前已無該段畫面。
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