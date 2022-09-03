國民黨台北市議員王鴻薇（見圖）批評，民進黨台北市長參選人陳時中的公廁政見宣傳片竟出現廁所偷窺的畫面，質疑是將性騷擾拿來當創意，噁心當有趣。（本報資料照片）

【全程字幕】陳時中找四叉貓拍宣傳廣告 柯文哲搖頭嘆這句：選舉成表演事業

民進黨台北市長參選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，還合體網紅四叉貓拍宣傳片，但國民黨台北市議員王鴻薇批評，宣傳影片中竟出現在廁所偷窺的畫面，質疑是將性騷擾拿來當創意，噁心當有趣，她還點名曾為公廁圖槓上桃園市政府的立委范雲，「所謂的創意你覺得ok嗎？」

王鴻薇說明，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說，可能是一輩子的陰影。在此她要嚴厲譴責陳時中，「你或許覺得很好笑，但對於那些受害者來說，看到你的影片，將是二度傷害。對一般人，也感覺不舒服。」

王鴻薇表示，她要呼叫陳時中競選團隊負責中央政策平台的立委范雲，因為對方過去也曾為公廁標示譴責過桃園市政府，「這樣所謂的創意你覺得ok嗎？是不是該出來講兩句話？」

同黨議員徐巧芯也質疑，先不提免治馬桶政策可能引發的衛生問題，光是看到陳時中的影片就先被嚇一大跳，怎麼會讓本來特質「應該要是」沉穩專業的陳時中，在競選台北市長的過程裡做出偷窺別人上廁所的動作。

徐巧芯認為，這已經不是創意了，看了真的有一點不舒服，根本行銷災難，比2018年時任民進黨台北市長候選人姚文智還離譜，「陳時中的團隊裡面到底是不是有人很討厭他、要害他啊？」先是像傀儡般被擺弄，被扮演成粉紅貓咪，現在又跑去飾演變態大叔，她看了都開始有點覺得可憐。

該段畫面曝光以後，引發大批網友批評；經檢視陳時中臉書影片，目前已無該段畫面。