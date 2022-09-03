據台北家扶調查，弱勢家庭多數大專學子們學習路上遇到的瓶頸，以房租及學雜費最為大宗，其次為證照考試費用，更別說出國交換與社交預算，剛從大學畢業生的弱勢學生小欣（化名）表示，高中開始一路到大學畢業，都需要靠打工維持基本生活，如果沒有台北家扶及各界善心人士幫忙，可能早就輟學，然後也不知道能做什麼工作，現在不僅順利畢業，還很順利的找到工作，開啟穩定自立的生活，這些都是獎助學金的幫忙。

學習資源的落差，是多數弱勢家庭面臨最直接的困境，每到8月份，更是家庭最為擔憂的時期，為此台北家扶中心今天舉辦「大專獎助學金頒獎典禮」，邀請台北家扶中心扶幼委員會、台北市傑出女性發展協會，為這群大專學子們注入希望，共有約250位大專學子獲獎，發出近500萬獎學金，希望能讓這群學子們不受弱勢之困，能專注於自身未來。

剛升上大一的言言是獎學金領取的常勝軍，但高二時，母親發生嚴重車禍，完全沒辦法工作，家中所有收入停滯，若當時沒有獎學金的幫助，現在也沒辦法順利升學，現在升上大學，希望能透過獎學金，讓我更專注於課業，並協助繳納龐大的學習雜費、原文書籍費等等。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，弱勢家庭的學習刻不容緩，各界人士的善心，對這些大專學子們而言，就像太陽、水之於幼苗般的重要。捐款可洽台北家扶官網。