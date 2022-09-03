受到軒嵐諾颱風影響，高市府觀光局宣布「2022高雄愛．月熱氣球」原定9月4日的活動場次，因風力過大已超過熱氣球安全飛行標準，因而被迫取消，購票民眾可至ibon網站辦理退票，將採全額退刷，至於後續活動場次目前仍規畫照常舉辦。

觀光局表示，熱氣球繫留飛行條件須在風速5節以下，而熱氣球立球條件須在風速7節以下，但根據中央氣象局資料，軒嵐諾颱風外圍環流持續影響台灣，天氣狀況不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行也無法立球，再加上9月4日有降雨預報，熱氣球受影響無法飛行，因此宣布取消9月4日的繫留體驗與光影展演活動，已購票的民眾可全額退費。

觀光局說明，已購票民眾可至ibon網站辦理退票，採全額退刷，ibon機台購票者，可持實體票券至全台7-11門市的ibon機台辦理現金全額退票。退票期限自9月1日中午12點至9月13日晚間23點59分止，相關問題可撥打ibon客服專線0800-016-138。